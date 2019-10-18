Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında, her yer bu ülkenin meşru hükümetinin yönetimine geçecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında, her yer bu ülkenin meşru hükümetinin yönetimine geçecektir. Yeterki PYD/PKK/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine müsamaha gösterilmesin. Terör örgütleri tamamen kazınıp atılmadan da Suriye arzu ettiği huzura, güvenliğe ve esenliğe kavuşamaz."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:10 Kaynak: AA
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