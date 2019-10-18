Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında, her yer bu ülkenin meşru hükümetinin yönetimine geçecektir.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında, her yer bu ülkenin meşru hükümetinin yönetimine geçecektir. Yeterki PYD/PKK/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine müsamaha gösterilmesin. Terör örgütleri tamamen kazınıp atılmadan da Suriye arzu ettiği huzura, güvenliğe ve esenliğe kavuşamaz."
Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı kılındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı Son Dakika: Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek Son Dakika: Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek