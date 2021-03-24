Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin Anayasası olmalıdır." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin Anayasası olmalıdır."
24.03.2021 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin Anayasası olmalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin Anayasası olmalıdır." - ANKARA
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