Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa süreci) Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa süreci) Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ancak bu sürecin başarısıyla mümkündür.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa süreci) Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ancak bu sürecin başarısıyla mümkündür. Aksi takdirde ne Şam yönetimini kimse muhatap alır ne de ülkedeki kaos sona erer."
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