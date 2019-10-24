Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa süreci) Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yeni anayasa süreci) Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa süreci) Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa süreci) Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ancak bu sürecin başarısıyla mümkündür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa süreci) Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ancak bu sürecin başarısıyla mümkündür. Aksi takdirde ne Şam yönetimini kimse muhatap alır ne de ülkedeki kaos sona erer."

Suriye, Şam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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