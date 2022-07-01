Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (2)

01.07.2022 17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bir diğer tedbirlerinin, çalışanları sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında daha güçlü bir şekilde desteklemek olduğunu söyledi.

Bu amaçla yılbaşında hem asgari ücrette hem memur maaşlarında hem emekli maaşlarında çok ciddi artışlar yaptıklarını ifade eden Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çabalarıyla emekçilerin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi bir artışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Asgari ücreti yükseltirken yapılan artışın getirdiği yükün tamamını da işverenin üstüne yıkmadıklarını vurgulayan Erdoğan, devlet olarak çok ciddi bir fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm maaşların asgari ücret kadarki kısmından alınan vergilerden sarfınazar ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak geçtiğimiz aralık-ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun bu artışların bir süre sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu da tespit ettik. Bunun üzerine arkadaşlarımızdan hemen gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı, artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerimizin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla hemen Asgari Ücret Komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."

Yeni asgari ücretin tüm çalışanlara ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artış. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan, yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tüm taraflarına, bu süreçte yapıcı katkıları için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tabii kabine toplantısında özellikle bu yüzde 25'i tartıştığımız için o bir sehven durum meydana getirmiş oldu. Yani yüzde 30 olarak bu artışı yapmış olduk." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)

YORUMLAR
500
Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor Son dakika yerel: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam yaparak 5 bin 500 lira olarak belirledik' Son dakika yerel: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam yaparak 5 bin 500 lira olarak belirledik'
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 18:12:54. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement