Cumhurbaşkanı Erdoğan - Yeni Askerlik Sistemi
47 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Balıkesir
mitingine katılarak konuşma yaptı. (6)
Erdoğan: "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz"
Erdoğan: "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz."
Erdoğan: "Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli
askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor." Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(6 ay artı 6 aylık askerlik uygulaması) Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar."
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:14 Kaynak: AA
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