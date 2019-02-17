Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Yeni Askerlik Sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Yeni Askerlik Sistemi

47 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı. (6)

Erdoğan: "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz"

Erdoğan: "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz."

Erdoğan: "Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 ay artı 6 aylık askerlik uygulaması) Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:14 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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