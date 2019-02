Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını Balıkesir'de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını Balıkesir'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lise ve altı mezunlar için 6+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunlarına ise 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Lisans ve lisan üstü için belirlenecek sayıda yedek subaylık devam edecek" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-i Milliye Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Miting meydanına Cunhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile dev afişleri asıldı. AK Partili gençler ise meydana, "Sayende gençler ilk 11'de Reis" yazılı pankart astı. Miting öncesinde Balıkesir'in belediye başkan adayları tanıtıldı. Erdoğan, Balıkesir'in gönül sultanlarının şehri olduğunu ifade ederek, "Balıkesir, Osmanlı'nın emekleme döneminde, onun ulu bir cihan devletine dönüştüren isimleri yetiştirmişti. Çanakkale'de ön saflarda yer almıştı. İstiklal harbinde mücadele bayrağını tereddüt etmeden açmıştı. Balıkesir, 15 Temmuz başta olmak üzere son dönemde de dimdik durmuştur. Her dönemde milletimizin uyanışına öncülük etmiştir. Balıkesir, sadece kurtuluşa değil, kuruluşa da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Martta da dalga dalga bütün Türkiye'ye yayılacak yeni bir uyanış bayrağına öncülük edecektir. Balıkesır! 31 Martta tevazu, samimiyet ve gayretle, memleket işi, gönül işi diyor muyuz? 31 Martta gönül belediyeciliği diyor muyuz? Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Afyonkarahisar'dan size selam getirdim. Orada da alan tıklım tıklım doluydu" dedi.



BALIKESİR'E 27 KATRİLYONLUK YATIRIM Balıkesir'e AK Parti döneminde yapılan yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde satın alma paritesine göre dünyanın 17. olan ülkemizi 13'üncülüğe yükselttik. Balıkesir'de son 16 yılda 27 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Laf değil, iş ürettik. Yatırım yaptık. Ama gençler, şunu unutmayın. Şöyle Bay Kemal gibi patlıcan, sivri biber, patates diyen çok çıkacak. Biz teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te gömüyoruz, Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsunuz, adı İyi olan bir parti de onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete. Bu dörtlü çete şimdi el ele vermişler, hep birlikte hedefleri, AK Parti'yi nasıl çökerteceğiz? Cumhur ittifakını nasıl çökerteceğiz. Hedefleri ney? Erdoğan'ı nasıl al aşağı edeceğiz? Bunlara Balıkesir'den şöyle bir Osmanlı tokadı atalım. Bu millet kararını vermiş. Bu milletin kararının üzerinde asla bir başka irade yoktur. Gençler, şunu unutmayın. Biz Rabbimizin huzurunda sadece rükuda ve secdede eğiliriz. Bunun dışında hiçbir yerde eğilmedik, bundan sonra da eğilmeyiz" diye konuştu. Eğitimde 3 bin 489 adet yeni dersliği Balıkesir'e kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, "47 binden fazla yüksek öğrencisinin okuduğu şehre iki üniversiteyi biz kurduk. Hizmet mi? işte buyurun hizmet! Yüksek öğrenim öğrencileri için 4 bin kapasiteli yurt binaları açtık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Balıkesir ve Bandırma'da 27 bin 50 kişi kapasiteli yurdu da daha hizmete açacağız. 83 adet ata yadigarı eseri restore ettik. Biz atalarımızın eserlerine sahip çıktık. Sağlıkta Balıkesir'e 27'si hastane 66 sağlık tesisi kazandırdık. 8 sağlık tesisimizin inşası ve 11 sağlık tesisinin plan ve proje çalışması sürüyor. Bölünmüş yolları 76 kilometreden 589 kilometreye çıkardık. Bu yollar olmasa bizim halimiz ne olacaktı? Yol medeniyettir. Yolun varsa medeni, yoksa gayri medenisin. Bütün üst geçitler, kavşak düzenlemeleri yine AK Parti belediyeciliğinin eseridir. 16 yol projesinin yapımı devam ediyor. Otoyol projesinin 106 kilometrelik kesimi Balıkesir'den geçiyor. İstanbul-İzmir oto yolunun batı kesimi ve Akhisar kesimini önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz. İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm bölgelerinin mesafesi kısalmış olacak. Bandırma-Susurluk yolundaki Okçugöl köprülü kavşaklarını bu yıl tamamlıyoruz. Demir yolu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirerek onları da modernize ediyoruz. Tamamlanan kesimleri etap etap işletmeye açtık. Balıkesir içinden geçen tren yolunun şehir dışına alınması da gündemde. Balıkesir'de iki havalimani var. Kocaseyit'e yıllık 3 milyon kapasiteli terminal binasını inşa ettik. Balıkesir Havalimanı'na yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yapıyoruz" şeklinde konuştu.



"BAY KEMAL'DEN KAZANDIKLARIMI MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAĞIM" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat paralarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bay Kemal ne dedi? Akşam yalan, sabah yalan. Akşam iftira, sabah iftira. Ben de durmadan mahkemeleri kazanıyorum. Şimdi nihai kararı bekliyoruz. Onu da kazandıktan sonra Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Şehitlerimize neler yaptığını biliyorsunuz değil mi? Mehmetçiğin görevinin ne olduğunu tarih kaydetmiştir. Benim Mehmet'im teröristlerle uğraşmayacak da kimlerle uğraşacak? Şimdi nedir o müjde? Bu yıl içinde havalimanımızı hizmete açıyoruz. Kardeşlerim, bu vesileyle, bilhassa hatırlatmam lazım. 20 baraj, 22 gölet inşa ettik. 10 baraj ve 5 göletin yapımı devam ediyor. Son 16 yılda inşa ettiğimiz projelerle 622 bin dekar araziyi sulamaya açmıştık. 173 bin dekar araziye daha sulamaya açıyoruz. Şehrimizin içme suyu problemini çözdük. Günlük 11 bin metreküp atık arıtma tesisi kurulacak. Bay Kemal, 'Çifti artık arazisini satıyor' diyor. Bay Kemal, sana buradan söylüyorum: Balıkesirli çiftçilere 12,5 katrilyon tutarında yatırım teşviki sağlayarak 25 bin ilave istihdam oluşturduk. Körfez bölgesinde de tarım ihtisas bölgesi kurmak üzere hazırlıklara başladık. Bandırma'ya da 2 bin kişinin istihdam edileceği metal organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Bigadiç, bor madeninin kullanım alanı genişledikçe yeni yatırımlara, yeni istihdama kavuşacaktır. Balıkesir termal su bakımından zengin bir ilimiz. Bunu en işi şekilde kullanmak için çalışıyoruz. Bazı ilçelerde doğalgaz konusunda hala sıkıntılar yaşandığını biliyorum. Bunları da inşallah en kısa sürede çözeceğiz. Dursunbey'de de su meselesini yeni belediye başkanımız en kısa sürede çözüme kavuşturacak."



"PATLICAN YÜZDE ELLİ UCUZLADI" Tanzim satışlarla sebze ve meyvenin ucuzladığını kaydeden Erdoğan, "Bakınız, 2019 yılı Şubat, Mart aylarında, 3 milyar 24 milyon 159 bin lira biz tarımsal destek verdik. Yemi neyle alıyorsun? Bunla alıyorsun. Bir taraftan patlıcan pahalı diyor. Patlıcan pahalı mı şimdi, yüzde 50 indi. Domates, patates, hepsi inmeye başladı mı? Hepsi başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak. Biz bu oyunu da bozduk. Biz Çanakkale'de bir tas çorbayı beraber içmedik ki? Bir ara kıymayı 35-40 liraya çıkardılar. Ben de ithali açtım. Bunlar hemen 28 liraya indi. Ne zaman milletime bu oyunlar oynanırsa biz anında tepelerine bineriz. Şu anda tanzim marketleri açmaya başladık. Seçimden sonra esnaf sanatkarlar kooperatifi ve tarım krediyle beraber bu işi daha da geliştireceğiz. Benim vatandaşımı sömürmeye kimsenin hakkı yok. Balıkesir! 31 Martta bir kez daha hizmet siyasetini terci ediyor muyuz? Bir kez daha istikrar ve güvenden yana oyumuzu kullanıyor muyuz? Cumhur ittifakıyla beraber yürüyor muyuz? Ben size inanıyorum. Dörtlü çete bir yana, cumhur ittifakı bir yana. Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda gelişmesine, büyümesine devam ediyor. Sahada ve masada bütün gücüyle mücadele etmeyi sürdürüyor. Hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizi gelecekteki daha büyük mücadelelere hazırlıyoruz" dedi.



YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİ AÇIKLADI Yeni askerlik sistemini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahip olduğuna işaret ederek, "Ordumuzun yapısını güçlendirmek bizim en temel görevimizdir. Yurdumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı'na talimat verdim. Gençlerimizin merakla beklediği askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre, belirlenecek sayıda, 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise, yine yeni bir adım attık. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere, 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek. Lise ve altı mezunları için ve diğer eğitim gruplarından isteyenler için 6 ay + 6 aylık bir askerlik uygulaması getiriyoruz. 1 aylık eğitimini tamamlayıp, 5 aylık kıta görevini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmek isteyenler ise 6 ay süre ile maaşlı olarak görev yapacak. Bu 12 aylık görevin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli er ve erbaş kadrolarına geçip müracaat edebilecek" diye konuştu. Artık bedelli askerlik ile yurtdışındaki vatandaşlara yönelik dövizli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacağını ifade eden Erdoğan, "Dövizli askerlikteki kur ne ise aynı şekilde TL olarak ödeyecek. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir çıkacak mı, çıkmayacak mı? Böyle bir şey olmayacak. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelliler 1 aylık eğitimin ardından terhis edilecek. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Gençlerimiz için askerlik yük olmaktan çıkıyor. Askere giden gencimiz bedelini ödeyip kısa sürede işinin başına geri dönecek veya maaşlı olarak görevini sürdürecek. Bu çalışma henüz taslak aşamasında" dedi.



"BİZ BU MİLLETE AŞIĞIZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirleri yeni hizmetlerle buluşturmak istediklerinin altını çizerek şöyle devam etti:



"17 yıldır ülkeyi yöneten parti olarak hem yaptıklarımızı, hem yapacaklarımızı anlatıyoruz. Projelerimizi iki katı heyecanla dile getiriyoruz. Biz bu millete aşığız. Bu ülkeye aşığız. Şehirlerimizi yeni hizmetlerle, yeni eserlerle buluşturmak istiyoruz. Asla yeter, yorulduk demedik. CHP, çöp, çukur, çamur demektir. İstanbul'u ben bunlardan böyle aldım. CHP yolsuzluk, yasak, yokluk demektir. Yaşlı anneler çok iyi bilir. Yağ kuyruklarını iyi bilirler. Sana yağı kuyruklarını iyi bilirler. Biz de benzin kuyruklarını iyi biliriz. Şimdi çadırlarda kuyruğu giriyorlar ya. Bay Kemal! Onlar varlık kuyruğu, yokluk kuyruğu değil. Şimdi onun da çözümü hazır. O da halloluyor. Bizdeki muhalefet kendi içinde kavgalarla meşgul. Hangi klik etkili olacak, hangi isim üstün gelecek? Bizim her ziyaretimiz bir miting havasında geçer. Bugün burada 8. il mitingimi yapıyorum. İlçeleri konuşmuyorum. Ayrıca televizyon programları vasıtasıyla milletimin evine gidiyorum. Bunun yanında devlet işlerinden asla taviz vermiyorum. Seçimden sonra Külliye'ye misafirim olun. Her ne kadar birileri gelemiyorsa da, siz benim milletimsiniz. Beklerim. Toplantılar, zirveler ve daha pek çok faaliyetler. Ülkemizin meselelerini hallediyoruz. İstikameti millet olmayan bir muhalefetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Bizim muhalefetin tek bir şeyi var, o da AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın ayağının tökezlemesi ve meydanın kendilerine kalmasıdır."



(Hakan Gönül - Ahmet Faruk Çabuk - Bahadır Demirçeviren - Hüseyin Tokmak/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı

Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı

Ekrem İmamoğlu ile Pazarcı Esnafı Arasında Dikkat Çeken Sohbet