Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Bakan ile video konferans yöntemiyle görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Bakan ile video konferans yöntemiyle görüştü
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:30 Kaynak: İHA
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