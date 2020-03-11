Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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