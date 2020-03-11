Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı... - Son Dakika Magazin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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