Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Dönemde Artık Niteliğe, Kaliteye Yoğunlaşmamız Gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Dönemde Artık Niteliğe, Kaliteye Yoğunlaşmamız Gerekiyor.

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yükseköğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:53 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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