Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Dönemde Artık Niteliğe, Kaliteye Yoğunlaşmamız Gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yükseköğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır."

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