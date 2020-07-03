Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor" - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. (3)
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4.07.2020 00:11:15. #1.13#
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