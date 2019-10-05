Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız."

Erdoğan: "Yüksek katma değerlerin üretimini tüm gücümüzle teşvik edeceğiz, KOBİ'leri finanstan pazarlara erişime kadar her alanda güçlü şekilde destekleyeceğiz."

Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimsiz geçecek önümüzdeki 4 yılda ekonomideki yol haritamızı hassasiyetle takip edecek ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız."

Erdoğan: "(Yeni ekonomi programı) Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır."