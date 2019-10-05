Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni ekonomi programı) Enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni ekonomi programı) Enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un...

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız."

Erdoğan: "Yüksek katma değerlerin üretimini tüm gücümüzle teşvik edeceğiz, KOBİ'leri finanstan pazarlara erişime kadar her alanda güçlü şekilde destekleyeceğiz."

Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimsiz geçecek önümüzdeki 4 yılda ekonomideki yol haritamızı hassasiyetle takip edecek ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız."

Erdoğan: "(Yeni ekonomi programı) Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yeni ekonomi programı) Enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un...

Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:45 Kaynak: AA
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