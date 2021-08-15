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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız"

15.08.2021 16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı (Pakistan ile) daha da ilerletmek konusunda mutabıkız" dedi. Erdoğan ayrıca, " Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşması için çaba sarf edeceğiz, bu konuda Pakistan ile de işbirliği içinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Savunma sanayii alanında somut işbirliği projelerinden mutluluk duyduklarını kaydeden Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizi bu ülkeye ihraç edilen 4 MİLGEM korvetinin ilkinin denize indirilmesi münasebetiyle kendilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Pakistan 14 Ağustos 1947'den beri merhum Muhammet Ali Cinnah'ın işaret ettiği şekilde birlik, inanç, disiplinle yoluna devam ediyor. Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarının kökleri tarihin derin geçmişine kadar uzanıyor. İlişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Salgın döneminde sergiledikleri samimi işbirliği ile dost ve kardeş ülke olmanın ne demek olduğunu bir kez daha göstermişlerdir. Savunma sanayii alanında son dönemde gerçekleştirdiğimiz somut işbirliği projelerinden de ayrıca bahtiyarlık duyuyoruz. Bugün ilk gemisinin açılışını yapmakta olduğumuz MİLGEM korveti yanında ortak projelerimiz bulunuyor. Pakistan'la aramızdaki güçlü siyasi ilişkilerimizin ve savunma sanayiimizdeki ilişkilerin ticari ilişkilerimize de yansımasını istiyoruz. Bu konuda yol haritasını Pakistan ile Şubat 2020'de İslamabad'da imzaladık" diye konuştu.

"Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşması için her türlü çabayı göstereceğiz"

Afganistan'daki gelişmelere değinen Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. En başta Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Pakistan donanması için MİLGEM sınıfı 4 korvet inşa edilecek. Bunların ikisi ülkemizde ikisi ise Pakistan'da üretilecek. Korvetlerde kullanılacak ilave teknoloji ve teçhizatlar da ülkemiz savunma sanayii ürünleri arasından seçilecek. Sözleşmesi yaklaşık 3 yıl önce imzalanan bu projede 2025'e kadar tüm korvetlerin teslimatı tamamlanacak. Pakistan'ın her kazanımını kendi kazanımımız olarak görüyoruz" dedi.

"Savunma sanayiindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir döneme geldik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında, "Bugün ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için yapılması planlanan 10 adet açık deniz karakol gemisi projesinin de sac kesim işlemini yapıyoruz. Böylece Türkiye hava ve kara unsurlarının yanında denizde de gücünü sürekli artırmaktadır. Bu noktaya kolay gelmedik. İstiklal Harbimizden 1974'e kadar olan bu dönemi bir kenara bırakıyorum. Son 47 yılda yaşadığımız hadiselerin her biri bizi böyle güçlü bir yapıya sahip olmaya mecbur bırakmıştır. Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar attığımız her adımda maruz kaldığımız açık gizli ambargoları biz biliyoruz. Bunlar bizi yıldıramadı. Sonuçta savunma sanayiindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir döneme geldik" şeklinde konuştu.

"Türkiye savunma sanayii alanında dünyanın en üst ligine çıkacak"

Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı sinsi politikalarının Türkiye'nin gelişmesine olumlu etkide bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde 'kötü komşu insanı hacet sahibi eder' diye söz vardır. Batılılar bize vermedikleri her savunma sanayi ürünü ile kendi tasarım ve üretim sürecimizi başlatmamızı sağlamışlardır sağ olsunlar. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için uyguladıkları sinsi politikaların bizi bugün getirdiği yer sebebiyle aslında kendilerine teşekkür ediyorum. Halen yürütmekte olduğumuz ve 4-5 yıl içinde neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayii alanında dünyanın en üst ligine çıkmış olacaktır. 2023'te milletimize vereceğimiz en büyük armağanın işte bu olduğuna inanıyoruz. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla, kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir" diye konuştu.

Taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının sonunda, "Sizlere veda etmeden önce dün Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebat için taziyelerimi sunuyorum. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için taziyelerimizi sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Pakistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız' - Son Dakika


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