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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni hastanelerimizi süratle hizmete açıyoruz"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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