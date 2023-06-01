Kabine'yle ilgili bomba kulis: Cumartesi saat 22.00'de açıklanıyor, vekil olan bakanlara yeniden görev verilmeyecek - Son Dakika
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Kabine'yle ilgili bomba kulis: Cumartesi saat 22.00'de açıklanıyor, vekil olan bakanlara yeniden görev verilmeyecek

Kabine'yle ilgili bomba kulis: Cumartesi saat 22.00'de açıklanıyor, vekil olan bakanlara yeniden görev verilmeyecek

01.06.2023 07:33

Seçimin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'ye çevrildi. Bakanlar Kurulu'nun cumartesi günü saat 22.00'de açıklanacağı iddia edilirken; dün eski bakanlar son kez toplandı. Vekil olan bakanların istifa edip görevlerine devam edeceği konuşulurken, kulislere düşen son bilgilere göre Erdoğan'ın isteği üzerine bu planın rafa kaldırıldığı ve bakanların da toplantıdan morali bozuk bir şekilde ayrıldığı öğrenildi.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü TBMM'de yemin edecek. Hemen ardından da Anıtkabir'e çıkacak, akşam düzenlenen yemeğe katılacak.

CUMARTESİ GECESİ KABİNE AÇIKLANACAK

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine ise merak konusu oldu. Kulislerde birçok bakanlık için farklı isimlerin adı geçse de son karar Cumhurbaşkanı'na ait. Erdoğan, cumartesi günü 17.30'da Külliye'deki törene katılacak; saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla yemek yiyecek. Saat 22.00'de ise Çankaya Köşkü'nde yeni dönemin Kabine'si açıklanacak.

"VEKİLLERİN İSTİFASI OLMAYACAK"

Öte yandan CNN Türk'te son kulis bilgilerini paylaşan Gazeteci Abdülkadir Selvi, dün eski Kabine'nin son kez toplanması hakkında konuşup; "Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Komisyonlardaki risklerden dolayı milletvekillerinin istifası olmayacak. Yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz' dediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi bazı isimlerin; vekillikten istifa ederken bakanlık görevlerine devam edecekleri iddia edilmişti.

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Son Dakika Güncel Kabine'yle ilgili bomba kulis: Cumartesi saat 22.00'de açıklanıyor, vekil olan bakanlara yeniden görev verilmeyecek - Son Dakika


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