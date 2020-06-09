Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olması şartıyla tümüyle kalkmıştır" dedi.

Yaklaşık 3 ay sonra yapılan yüz yüze Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şair Abdürrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmet dileyerek anarak başladı.

"Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edecek"

Toplantının en önemli gündem maddesinin pandemi dönemi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz Kabine toplantımız sona erdi. Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların değerlendirmesini yaptık. Salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyaslandığında en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntı ile atlattığımız bir gerçektir. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor, dünyanın tamamının bu başarıyı elde etmesi gerekiyor. Bu bakımdan yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız. Hastaneden ilaca, maskeden solunum cihazına, bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz" diye konuştu.

"2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz"

1 milyon 100 bin sağlık ordusunun 83 milyonun hizmetinde olduğunu belirten Erdoğan, milletin salgın konusunda bilinçlendiğini söyleyerek, olumsuzlukların istisna olduğunun altını çizdi. Sağlık ve ekonomik tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğinin belirten Erdoğan, "Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. 2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için emanet edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında son dönemece giriyoruz. Gelin tarihi tekerrür değil, tekemmül ettirerek bunu hep birlikte başaralım" şeklinde konuştu.

"18 yaş altı ile ilgili küçüklerin ebeveynleri refakatinde olması şartıyla tümüyle kalkmıştır"

Kabine toplantısında alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, "Halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendiriyor, sonuçlarını milletimizle paylaşıyoruz. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekildedir, lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olması şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğal parkları; sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir" ifadelerini kullandı.

"Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı"

Hem uluslararası sağlık yardımları hem de ilaç geliştirme çalışmaları ile ilgili önemli gelişmeler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar sağlık yardımı veya ihracat izni talebine olumlu karşılık verdiğimiz ülke sayısı 125'i bulmuştur. Hekimlerimizin COVİD-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecini tamamlamasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır. Korona virüs salgını küresel ekonomi üzerinde tarihte benzerine az rastlanılan şiddette bir etkiye sebep oldu. Dünya ticaret hacmi, önceki krizlerden farklı olarak hem arz hem de talep yönlü daralma ile önemli ölçüde düştü. Dünya Ticaret Örgütünün hesaplamalarına baktığımızda daralmanın 2020 yılında yüzde 13 ile yüzde 32 arasında gerçekleşeceği yönündedir. IMF ise dünya ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 11 oranında azalacağını öngörüyor. Sonuç olarak 2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde küçülmeler, işsizlik oranlarında yükselişler bekleniyor. Hükümetler ve merkez bankaları ekonomilerini ve finans sitemini desteklemek amacıyla maliye ve para politikalarını içeren önlem paketleri açıkladı. Amerika ve Avrupa'da oldukça yüksek miktarlarda açıklanan paketlere rağmen ekonomide istenen toparlanmanın yavaş ve sınırlı olduğu görünüyor. Oldukça ciddi rakamlara ulaşan kamu yardımlarının da yakın gelecekte ekonomilere ağır yük getireceği anlaşılıyor. Türkiye sağlık alanında olduğu gibi ekonomide de devreye aldığı hızlıca devreye aldığı kapsamlı tedbirlerle salgının ekonomi üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi başarmıştır. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip olmanın yanında sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunabilen nadir ülkelerden birisi olduk" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 08:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti 9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi         
20:11
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor         
19:32
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak         
19:29
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı         
19:28
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı         
19:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı         
19:16
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı         
19:03
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur         
19:02
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı         
18:47
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:47
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı         
18:45
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı         
18:35
Hülya Avşar'ın evini de soyan Hülya Avşar'ın evini de soyan "Binbir Surat" lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü         
18:32
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor         
18:22
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı         
18:19
Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu         
18:19
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı         
18:07
e-Devlet'te uygulamaya giren e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek         
17:57
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu         
17:51
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi         
17:31
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı         
17:30
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü         
17:26
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor         
17:15
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı         
17:13
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı         
17:13
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti         
17:08
AK Parti, Meclis'te AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti         
17:05
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi         
17:05
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 20:29:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]