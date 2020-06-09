Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olması şartıyla tümüyle kalkmıştır" dedi.

Yaklaşık 3 ay sonra yapılan yüz yüze Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şair Abdürrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmet dileyerek anarak başladı.

"YENİ NORMAL DEDİĞİMİZ DÜZENİN BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Toplantının en önemli gündem maddesinin pandemi dönemi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz Kabine toplantımız sona erdi. Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların değerlendirmesini yaptık. Salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyaslandığında en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntı ile atlattığımız bir gerçektir. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor, dünyanın tamamının bu başarıyı elde etmesi gerekiyor. Bu bakımdan yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız. Hastaneden ilaca, maskeden solunum cihazına, bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz" diye konuştu.

"2023 HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYA EN YAKIN OLDUĞUMUZ DÖNEMDEYİZ"

1 milyon 100 bin sağlık ordusunun 83 milyonun hizmetinde olduğunu belirten Erdoğan, milletin salgın konusunda bilinçlendiğini söyleyerek, olumsuzlukların istisna olduğunun altını çizdi. Sağlık ve ekonomik tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğinin belirten Erdoğan, "Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. 2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için emanet edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında son dönemece giriyoruz. Gelin tarihi tekerrür değil, tekemmül ettirerek bunu hep birlikte başaralım" şeklinde konuştu.

"18 YAŞ ALTI İLE İLGİLİ KÜÇÜKLERİN EBEVEYNLERİ REFAKATİNDE OLMASI ŞARTIYLA TÜMÜYLE KALKMIŞTIR"

Kabine toplantısında alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, "Halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendiriyor, sonuçlarını milletimizle paylaşıyoruz. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekildedir, lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olması şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğal parkları; sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir" ifadelerini kullandı.

"FAVİPİRAVİR İSİMLİ İLACI TÜBİTAK ÇATISI ALTINDA ÇALIŞAN BİLİM İNSANLARIMIZ KENDİ SENTEZİMİZLE ÜRETMEYİ BAŞARDI"

Hem uluslararası sağlık yardımları hem de ilaç geliştirme çalışmaları ile ilgili önemli gelişmeler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar sağlık yardımı veya ihracat izni talebine olumlu karşılık verdiğimiz ülke sayısı 125'i bulmuştur. Hekimlerimizin COVİD-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecini tamamlamasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır. Korona virüs salgını küresel ekonomi üzerinde tarihte benzerine az rastlanılan şiddette bir etkiye sebep oldu. Dünya ticaret hacmi, önceki krizlerden farklı olarak hem arz hem de talep yönlü daralma ile önemli ölçüde düştü. Dünya Ticaret Örgütünün hesaplamalarına baktığımızda daralmanın 2020 yılında yüzde 13 ile yüzde 32 arasında gerçekleşeceği yönündedir. IMF ise dünya ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 11 oranında azalacağını öngörüyor. Sonuç olarak 2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde küçülmeler, işsizlik oranlarında yükselişler bekleniyor. Hükümetler ve merkez bankaları ekonomilerini ve finans sitemini desteklemek amacıyla maliye ve para politikalarını içeren önlem paketleri açıkladı. Amerika ve Avrupa'da oldukça yüksek miktarlarda açıklanan paketlere rağmen ekonomide istenen toparlanmanın yavaş ve sınırlı olduğu görünüyor. Oldukça ciddi rakamlara ulaşan kamu yardımlarının da yakın gelecekte ekonomilere ağır yük getireceği anlaşılıyor. Türkiye sağlık alanında olduğu gibi ekonomide de devreye aldığı hızlıca devreye aldığı kapsamlı tedbirlerle salgının ekonomi üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi başarmıştır. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip olmanın yanında sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunabilen nadir ülkelerden birisi olduk" dedi.

(İHA)

Türkiye, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 08:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı - Son Dakika

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu         
00:36
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur         
00:03
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi         
23:57
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi         
23:49
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi         
23:21
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler         
23:13
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor         
23:08
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi         
23:05
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi         
22:57
Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı         
22:54
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti         
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık         
22:39
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri         
22:26
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük         
22:22
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi         
22:13
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı         
22:12
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır         
22:05
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı         
22:00
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü         
22:00
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek         
21:17
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 02:44:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]