Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Küresel Sistem İslam Alemini Çeperlere İtmiştir.
2 saat önce
IHAAW142739-SIY/26-12-2018- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni küresel sistem İslam alemini çeperlere itmiştir.
IHAAW142739-SIY/26-12-2018
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yeni küresel sistem İslam alemini çeperlere itmiştir. Yeni sistemde Müslümanlara söz hakkı tanınmamıştır." 26.12.2018 14: 27: 39 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:33 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV'yi ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı
Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz