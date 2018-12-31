Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Miladi Yılın, Aziz Milletimiz Başta Olmak Üzere Bütün İnsanlığa...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni miladi yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni miladi yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum"
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:14 Kaynak: AA
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