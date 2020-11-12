Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Nesil Koral Projesi'ni başlatıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Nesil Koral Projesi'ni başlatıyoruz"
12.11.2020 19:09
Tanıtım filmlerinin izlenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı.
Tanıtım filmlerinin izlenmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koral Elektronik Harp Sistemi'nin daha gelişmiş versiyonu olan Yeni Nesil Koral Projesi'ni başlatıyoruz. Yeni sistem, var olan Koral ile düşman unsurlarını algılama, karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak."
Erdoğan: "Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı, 4 kere daha uzaya ulaştık."
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