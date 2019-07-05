Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni parti iddiaları) Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni parti iddiaları) Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni parti iddiaları) Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni parti iddiaları) Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:15 Kaynak: AA
cumhurbaşkanı erdoğan, milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması "Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 16:01:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni parti iddiaları) Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]