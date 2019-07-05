Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni parti iddiaları) Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni parti iddiaları) Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni parti iddiaları) Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması

"Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi

CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş

İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı