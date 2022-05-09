Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni pasaport) Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni pasaport) Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk."
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