Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Sondaj Gemisi Yavuz'un, Bakım ve Kontrollerinin Ardından Akdeniz'de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Sondaj Gemisi Yavuz'un, Bakım ve Kontrollerinin Ardından Akdeniz'de...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sondaj gemisi Yavuz'un, bakım ve kontrollerinin ardından Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Sondaj Gemisi Yavuz'un, Bakım ve Kontrollerinin Ardından Akdeniz'de..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sondaj gemisi Yavuz'un, bakım ve kontrollerinin ardından Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:10 Kaynak: AA

Akdeniz, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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