Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Sondaj Gemisi Yavuz'un, Bakım ve Kontrollerinin Ardından Akdeniz'de...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sondaj gemisi Yavuz'un, bakım ve kontrollerinin ardından Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sondaj gemisi Yavuz'un, bakım ve kontrollerinin ardından Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:10 Kaynak: AA
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