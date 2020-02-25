Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni tip koronavirüs salgını) Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yeni tip koronavirüs salgını) Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni tip koronavirüs salgını) Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık."

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni tip koronavirüs salgını) Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni tip koronavirüs salgını) Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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