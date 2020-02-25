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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni tip koronavirüs salgını) Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık"
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:12 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. (3)
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