Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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