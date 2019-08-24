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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkarmakta...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti. (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli, Türkiye, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:09 Kaynak: AA
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