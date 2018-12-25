Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Yılda Elektrik ve Doğalgaza Yüzde 10 İndirim Yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Yılda Elektrik ve Doğalgaza Yüzde 10 İndirim Yapılacak"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan; katıldığı AK Parti Grup Toplantısı’nda “Yıl başından itibaren, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. ” açıklamasında bulundu. Erdoğan; ayrıca doğalgazda da yüzde 10 indirim olacağını ifade etti. Erdoğan: “Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında, konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da […]The post Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni yılda elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacak” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Yılda Elektrik ve Doğalgaza Yüzde 10 İndirim Yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan; katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda "Yıl başından itibaren, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. " açıklamasında bulundu. Erdoğan; ayrıca doğalgazda da yüzde 10 indirim olacağını ifade etti.

Erdoğan: "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında, konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:08 

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