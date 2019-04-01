Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Yönetim Sistemimiz Yaklaşık 9 Aydır Yürürlükte.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yönetim sistemimiz yaklaşık 9 aydır yürürlükte.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yeni yönetim sistemimiz yaklaşık 9 aydır yürürlükte. Bu uygulama döneminden elde ettiğimiz neticeler ışığında, hızlı ve etkin karar alma ve uygulama anlayışı çerçevesinde eksikleri tamamlayacak, tıkanıklıkları aşacak yeni reformlarla sistemi tahkim etmeyi özellikle sürdüreceğiz. Sistemin o dinamik yapısına uygun şekilde gerekiyorsa bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA
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