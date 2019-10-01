Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek milleti yorar"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'den ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'den ayrıldı.
Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmasının ardından Meclisten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi törenle uğurladı.
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