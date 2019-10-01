Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek milleti yorar"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek milleti yorar"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'den ayrıldı.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmasının ardından Meclisten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi törenle uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek milleti yorar

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:54 Kaynak: AA
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