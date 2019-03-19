Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda'da Bir Alçak Cuma Namazına Giden 50 Kardeşimizi Şehit Ediyor,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda'da bir alçak cuma namazına giden 50 kardeşimizi şehit ediyor, CHP Genel Başkanı çıkıyor Müslümanlara kendilerini sorgulama tavsiyesinde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Yeni Zelanda
'da bir alçak cuma namazına giden 50 kardeşimizi şehit ediyor, CHP
Genel Başkanı çıkıyor Müslümanlara kendilerini sorgulama tavsiyesinde bulunuyor. Sen önce kendini sorgula kendini."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:02 Kaynak: AA
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