Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda'da Bir Alçak Cuma Namazına Giden 50 Kardeşimizi Şehit Ediyor,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda'da Bir Alçak Cuma Namazına Giden 50 Kardeşimizi Şehit Ediyor,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda'da bir alçak cuma namazına giden 50 kardeşimizi şehit ediyor, CHP Genel Başkanı çıkıyor Müslümanlara kendilerini sorgulama tavsiyesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yeni Zelanda'da bir alçak cuma namazına giden 50 kardeşimizi şehit ediyor, CHP Genel Başkanı çıkıyor Müslümanlara kendilerini sorgulama tavsiyesinde bulunuyor. Sen önce kendini sorgula kendini."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Güncel
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