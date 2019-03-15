Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısında 3 Türk'ün...
6 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısında 3 Türk'ün yaralandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısında 3 Türk'ün yaralandığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:54 Kaynak: AA
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