Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısında 3 Türk'ün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısında 3 Türk'ün...

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısında 3 Türk'ün yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısında 3 Türk'ün..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısında 3 Türk'ün yaralandığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:54 Kaynak: AA

Politika
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