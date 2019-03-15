Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Kınadı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne yönelik terör saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Kınadı, System.String[]
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne yönelik terör saldırısını kınadı. Erdoğan, Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde paylaşım yaptı.  

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.  Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" dedi. 

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:54 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Güncel
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