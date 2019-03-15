Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Kınadı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne yönelik terör saldırısını kınadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Yeni Zelanda
'da Nur Camii'ne yönelik terör saldırısını kınadı. Erdoğan, Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde paylaşım yaptı.
Erdoğan, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" dedi.
ANKARA,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:54 Kaynak: DHA
Yüzleşme Dizisinde Sürpiz İddia! Engin Öztürk ve Hande Doğandemir Yeniden Aşık Oldu
TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı
Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
Risk Merkezi Raporu Başvurusu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak