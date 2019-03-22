Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Bu Olay Kökleri Derinlere İnen Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Bu Olay Kökleri Derinlere İnen Bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu olay kökleri derinlere inen bir kinin, saplantının ve nefretin, inkarı mümkün olmayan bir dışa vurumudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu olay kökleri derinlere inen bir kinin, saplantının ve nefretin, inkarı mümkün olmayan bir dışa vurumudur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Güncel
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