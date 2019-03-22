Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Bu Olay Kökleri Derinlere İnen Bir...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu olay kökleri derinlere inen bir kinin, saplantının ve nefretin, inkarı mümkün olmayan bir dışa vurumudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "( Yeni Zelanda
'daki terör saldırısı) Bu olay kökleri derinlere inen bir kinin, saplantının ve nefretin, inkarı mümkün olmayan bir dışa vurumudur."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:45 Kaynak: AA
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