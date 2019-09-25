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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası gerekli adımları atmak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası gerekli adımları atmak zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası gerekli adımları atmak zorundayız" dedi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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