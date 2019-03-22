Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanını Kabul Etti

Enver ALAS - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti.

Enver ALAS - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti.



İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşma yapan Erdoğan, daha sonra Winston Peters beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.





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