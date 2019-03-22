Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanını Kabul Etti

1 saat önce

Enver ALAS - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanını Kabul Etti, System.String[]
Enver ALAS - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşma yapan Erdoğan, daha sonra  Winston Peters beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

İstanbul, Yeni Zelanda, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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