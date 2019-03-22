Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda Makamlarına ve Halkına Teşekkürü Bir Borç Biliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda Makamlarına ve Halkına Teşekkürü Bir Borç Biliyorum.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda makamlarına ve halkına teşekkürü bir borç biliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda makamlarına ve halkına teşekkürü bir borç biliyorum. Başbakan Ardern başta olmak üzere Yeni Zelanda Hükümeti'ne olay karşısında gösterdikleri hakikat ve kararlı duruş için şahsım, ülkem ve teşkilatım adına teşekkür etmek istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Güncel
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