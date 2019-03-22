Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda Makamlarına ve Halkına Teşekkürü Bir Borç Biliyorum.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Zelanda makamlarına ve halkına teşekkürü bir borç biliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yeni Zelanda
makamlarına ve halkına teşekkürü bir borç biliyorum. Başbakan Ardern başta olmak üzere Yeni Zelanda Hükümeti'ne olay karşısında gösterdikleri hakikat ve kararlı duruş için şahsım, ülkem ve teşkilatım adına teşekkür etmek istiyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA
AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz Mesajı
Cami Katliamı Sonrası İlk Cuma Canlı Yayınlandı, Başbakan Hadisle Konuşmasına Başladı
Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Tepki: İşgalin Meşrulaşmasına İzin Vermeyiz