Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden Bir Haçlı-Hilal Mücadelesi İstemiyoruz.
42 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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