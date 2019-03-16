Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden Bir Haçlı-Hilal Mücadelesi İstemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz."

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