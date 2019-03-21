Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden İzmir'e Geliyor
1 saat önce
İzmir'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı mitingini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi İzmir'e bir kez daha gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:55 Kaynak: İHA
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