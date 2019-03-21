Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden İzmir'e Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden İzmir'e Geliyor

1 saat önce

İzmir'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı mitingini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi İzmir'e bir kez daha gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden İzmir'e Geliyor, System.String[]
İzmir'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı mitingini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi İzmir'e bir kez daha gelecek.

17 Mart'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Cumhur Mitingi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart Çarşamba günü İzmir'e geleceği belirtilirken, aynı zaman ilçe ziyaretleri gerçekleştireceği öğrenildi. Erdoğan'ın İzmir programı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:55 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Politika
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