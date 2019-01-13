Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden Kenevir Ekimi Süreci Başlatalım Çünkü Kenevir Ekiminin Çok Farklı...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda, çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda, çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:52 Kaynak: AA
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