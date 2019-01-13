Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden Kenevir Ekimi Süreci Başlatalım Çünkü Kenevir Ekiminin Çok Farklı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden Kenevir Ekimi Süreci Başlatalım Çünkü Kenevir Ekiminin Çok Farklı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda, çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda, çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Kenevir, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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