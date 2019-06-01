CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA 'ENDERUN TERAVİHİ'NE KATILDI
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Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Müftülüğü 'nün İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği Enderun Teravihi namazına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul
DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul Müftülüğü 'nün İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği Enderun Teravihi namazına katıldı. İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Yenikapı etkinlik alanında Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kılındı. Namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yanı sıra Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
da katıldı. Namaz öncesi etkinlik alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevresi bariyerlerle kapatılan Yenikapı Miting Alanı'na gelenler tek tek polis tarafından aranarak içeriye alındı. Namaza gelenlere iftariyelik dağıtıldı. İftar sonrası, Teravih namazı saat 22.00'da başlarken, teravih için 23.00'te saf tutuldu.
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