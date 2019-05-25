Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da vatandaşlarla bir araya geldi

4 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bebek sevmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen Ramazan etkinliklerine...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bebek sevmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen Ramazan etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da vatandaşlarla bir araya geldi
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:12 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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