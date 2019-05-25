Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da vatandaşlarla bir araya geldi
4 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bebek sevmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen Ramazan etkinliklerine...
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:12 Kaynak: AA
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