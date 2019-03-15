Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenizelanda Devlet Başkanını Aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenizelanda Devlet Başkanını Aradı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenizelanda Devlet Başkanını Aradı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla aradı. Erdoğan  telefon görüşmesinde Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:19 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Güncel
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