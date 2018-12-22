Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yere Yıktığın Düşmanı Tekmeleme Sen İsrail'deki Yahudi Değilsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yere yıktığın düşmanı tekmeleme sen İsrail'deki Yahudi değilsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yere yıktığın düşmanı tekmeleme sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmeler"

"Zengin ülkeler Sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken, biz sofralarımız milyonlarcasıyla paylaşıyoruz"

Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA Olağan Genel Kurulu'na katıldı



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada " Yere yıktığın düşmanı tekmeleme sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Olağan Genel Kuruluna katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TÜGVA yeni Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA eski Başkanı İsmail Emanet ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA'nın çok önemli başarılara imza attığını söyleyerek; " Bugün ülkemizin 81 ilinin tamamında faaliyet gösteren vakfımız, yurtlarıyla, eğitim öğretim hizmetleriyle, fikir kültür sanat faaliyetleriyle, gerçekten önemli bir yere geldi. Vakfımızdan beklentimiz Asımın nesli kıratında nesiller yetiştirmesine bekliyoruz. Bu çatı altında buluşan her genç mukaddes değerlere milli hedeflerin takipçisi ve sahibi olmalıdır. Sizler Türkiye'nin geleceği ve umudusunuz .Sizlerin başarılı olacağına Türkiye'nin aydınlık geleceğine inandığım inandığım gibi inanıyorum. Türkiye'nin 2053 ve vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzur-u kalple sizlere emanet ediyorum" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok badirelerden atlattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Son devletimiz Cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak bugünkü seviyesine getirdik. Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan sahiplendiğimiz misyonu sınırlandırmamış olmamızdır. Hep haktan yana saf tuttuk. Mazlumların ve masumların hamisi olmak için çalıştık. Milletimizin hakimi değil hizmetkarı olduk. Bu sayede gönüllere girdik. Bize gurur kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği tevazu tevazu ehli olarak görüyorum. Ülkemizi içindeki başarıyı ve sınırlarımız dışındaki bağlarımızın gücünü de bu şekilde elde ettik. Güven adresiyiz ve umut kaynağıyız. Her yere selamla muhabbetle sevgiyle gittik. Selamı karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Rahmeti, merhameti karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Bu tevazudur. Burada gurur olmaz kibir olmaz. Biz bununla girdik yola. Coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor. Zengin ülkeler Sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken, biz sofralarımız milyonlarcasıyla paylaşıyoruz. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam nefreti gibi hastalıkla hızla yayılırken, biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyerek yola devam ediyoruz. Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere tavsiyelerine devam ederek, "Ülkemizde geleceğini başka yerlerde arayan tek bir gencimiz kalmayana kadar misyonunuz yerine getirmiş olamazsanız. İnanmak ve başlamak başarmanın yarısıdır" dedi. Bu sırada genel kurula İzmir'den gelen bir grup gencin, "İzmir bizim olacak" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İzmir'i çok kararlı görüyorum. İzmir iyi başladı. Allah'ın izniyle bu işi bitirecek. Bunu görüyorum. Kararlıyız başaracağız. 'Kim var' denildiğinde sağına soluna bakmadan 'ben varım' diyen sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olduğum için Rabbime ne kadar hamd etsem azdı" dedi. Kendisinden önce konuşan TÜGVA'nın görevi devredecek başkanı İsmail Emanet'in konuşması sırasında gözlerinin dolmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan " İsmail kardeşimin gözleri yaşlandı. Ben de kendisine dedim ki 'göz ağlamazsa söz ağlar' Bundan dolayı utanmamıza gerek yok. Yeri geliyor ben de ağlıyorum"dedi. " 31 Mart geliyor Hazır mıyız? "diyen Cumhurbaşkanı Erdoğna, " Ali Fuat Başgil'in söylediklerini de anlatarak, " Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir işe sinirliyken asabiyken sinirli olduğun zaman karar verme öfke ile kalkan zarar ile oturur .Kimsenin yüzüne söylemeyeceğini arkasından söyleme. Yalan söyleme. Kimseyi kıskanma fakat imren. Cömert ol. Dostluğunu kötü günde göster ki sen de kötü gün dostu bulabilirsin. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Yere yıktığın düşmanı tekmeleme sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana Alicenaplık yakışır. Biz mağdur,mazlum durumda olana tekme atmayız. Karşımızda Yiğitsen dik olarak gel. Haddini bildiririz deriz. Kibirli insan sarımsak kokak ağız gibidir. Herkesi kendinden uzaklaştırır. Herkesin herkesin imrendiği pırlanta gibi ol. Hayatta başkalarının sırtına basarak yükselenler yok mu ? İnsanların acılarından kazanç sağlayan yok mu 'Ama bunun adı başarı değildir. Başarı emek verilerek hak edilerek elde edilendir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda TÜGVA'yı Türkiye'nin bir markası olduğunu söyleyerek bitirdi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygulandıran Hediye

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi

Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti

Bolu'da 2 Erkek ve 4 Kadın Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı