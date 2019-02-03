Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel Belediyecilikte Çok Ciddi Bir Reformu Yapma Zorunluluğumuzun da...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel belediyecilikte çok ciddi bir reformu yapma zorunluluğumuzun da olduğuna özellikle inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yerel belediyecilikte çok ciddi bir reformu yapma zorunluluğumuzun da olduğuna özellikle inanıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:16 Kaynak: AA
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