Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel Seçim) Kayyumlar Tarafından Yönetilen Yerleri, AK Parti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel Seçim) Kayyumlar Tarafından Yönetilen Yerleri, AK Parti...

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel seçim) Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel seçim) Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:34 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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