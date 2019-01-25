Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel Seçim) Kayyumlar Tarafından Yönetilen Yerleri, AK Parti...
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel seçim) Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel seçim) Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur"
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:34 Kaynak: AA
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