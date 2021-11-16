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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu"

16.11.2021 15:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamento çatısı altında 'Yavşaklar' diyecek kadar ileri gidecek bir kadın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamento çatısı altında 'Yavşaklar' diyecek kadar ileri gidecek bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Ne olacak başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu. Çünkü, üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın. Bir kadın nasıl oluyor bu şekilde küfrediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. AK Parti Yerel Yönetimler başkanlığının 145 büyük şehir il ve ilçe belediyeleriyle birlikte düzenlediği gençlik festivalinin belediyelere, gençlere, tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, 6 gün boyunca festivalde konserlerden sinema ve tiyatro gösterilerine, sohbetlerden şehirlerin gastronomi örneklerine kadar pek çok etkinliğin düzenleneceğini bildirdi.

Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi yarışmalarında ödüle layık görülen belediye başkanlarını ve belediyeleri tebrik eden Erdoğan, Gençlik Festivali'ni önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi planladıklarını kaydetti. Erdoğan, "Gençlik Festivali boyunca okulların ara tatile girmesini fırsat bilerek ülkemizin dört bir yanından 100 bin öğrenci buraya gelip etkinliklere katılacak. Şehir ziyaretlerimizde ve Millet Kütüphanemizde gençlerimizle yaptığımız sohbet ve toplantılarda çok fazla ortak noktamız olduğunu gördük. Gençlik Festivalimizde bu müştereklerimizi müşahede etme imkanı bulacağımıza inanıyorum. Tüm gençlerimizi hem öğrenecekleri hem eğlenecekleri bu festivale bekliyoruz" dedi.

Siyasi hayatının gençlik kollarında başladığını hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu:

"Bugün siyasete, gençlik kollarında atılmış hayatı boyunca tüm mücadelesini gençlerle birlikte vermiş birisi olarak bulunuyorum. Gökten zembille siyasete inmedim, gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım boyunca gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakmanın gayreti içinde olduk. Geriye dönüp baktığımda; iyi ki hep gençlerle beraber yol yürümüşüm, iyi ki hep gençler için çalışmışım, iyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım diyorum. Hanım kardeşlerimle iyi ki omuz omuza bu yoları yürümüşüm diyorum. Tüm alanlarda kurduğumuz güçlü altyapı bize bundan sonraki vizyonlarımız için lazımdır. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun ilk adımını bu büyük birikimden aldığımız güç ve cesaretle yeşil kalkınma devrimi hedefiyle attık. Bir sonraki insani ve ekonomik kalkınma eşiği olan 2071 vizyonunu sizler şekillendireceksiniz."

"BİZ GENÇLERİ HARFLERLE, KUŞAKLARLA BÖLMÜYOR, A'SINDAN Z'SİNE HEPSİNİ DE KUCAKLAYACAK ESERLERLE, HİZMETLERLE, ÇALIŞMALARLA BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ"

"Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir" diyen Erdoğan, "Avrupa'nın Amerika'nın Asya'nın nüfusunun hızla yaşlanmaya başladığı bir dönemde ülkemiz nüfusunun 3'te birinin çocuklardan, gençlerden teşekkül etmesi çok önemlidir. Gençlerimiz farklı alanlardaki başarılarıyla bizi gururlandırıyor. Ülkemizin gençleri, hanımları her geçen gün siyasette daha fazla söz sahibi haline geliyor. Göreve geldiğimiz seçmen seçilme yaşı 30'du, önce 25'e sonra 18'e indiren biz olduk. Gençlerin seçme seçilme yaşını biz hesapladık. Bizimle beraber gençler 18 yaşında seçilme hakkını yakaladı. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Bu bakımdan gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir. Türkiye'nin en çok gençlik kolları üyesi olan parti biziz" dedi.

Gençlere yönelik birçok hizmetin hayata geçirildiğini ifade eden Erdoğan, "Yurt kapasitelerinden burs ve kredi miktarındaki fevkalade artışa kadar sayısız hizmeti gençlerimizin istifadesine biz sunduk. Belediyelerimiz bünyesinde hayata geçirdikleri pek çok hizmetle gençlerimizin yanında olduğunu gösterdiler. Bizim gençliğimizdeki ihtiyaç ve beklentilerle bugünkü gençlerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin farklı olduğunu elbette iyi biliyoruz. Harçları kim kaldırdı? biz kaldırdık. Burs, 45 liracık veriliyordu, maalesef bay Kemal'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız İP Partisi'nin olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Bu muhalefet inkarcıdır inkarcı. Onun için 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım" şeklinde konuştu.

Gençlere seslenen Erdoğan, "Sizlerle 2023 'e sandıkları patlatacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca sancısını çektiği yokluk, yoksulluk, yoksunluk, zulüm, kavga, çekişme gibi her biri milletimizin enerjisini düşüren günleri hamdolsun geride bıraktık. Bu ülkede terör var mıydı. Vardı. Hamdolsun terörü yok ettik. Doğu'da Güneydoğu'da vatandaşlarım gece saatlerinde sokaklara mahalleye çıkabiliyor. AK Parti budur, Cumhur ittifakı budur. Güvenerek yarınlara yürüyoruz. Bugünün gençleri Cumhuriyet Tarihinin demokraside hak ve özgürlüklerde, ekonomide, teknoloji başta olmak üzere en ileri seviyesine ulaştığı dönemde doğdu, büyüdü" ifadelerini kullandı.

40 yaşın üstünde olanların Türkiye'de geçmişte yaşanan sorunları daha iyi gözlemlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 Yaş ütünde olanlar, ülkemizin bugün geldiği yeri iyi değerlendirebiliyor. Gençlerimiz, büyüklerinden duydukları, okudukları, izledikleri kadarıyla eski Türkiye'yi biliyorlar. Yapmak zor, yıkmak kolaydır. Maalesef ülkemizde tüm tarihleri boyunca olduğu bugün de yıkmaktan, engellemekten başka mahareti olmayan bir kesim mevcuttur. Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Belediyelerde kısmi örneklerini gördüğümüz bu zihniyetin hırsından, kibrinden, nobranlığından Allah ülkemizi muhafaza eylesin diyorum" dedi.

Gençlere hitap eden Erdoğan, "Gençlerimizden böyle bir duruma kesinlikle izin vermemeleri istiyorum. Karşınıza geçip hükümeti eleştirenlere, bizi eleştirenlere, belediyelerimizi eleştirenlere bakın bunlar ülkeyi, şehirlerimizi bizden daha iyi yönetecek projeye, programa, ahlaka, dirayete sahipse karar elbette sizindir. Hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış ülkesine, şehrine herhangi bir hizmeti hayrı dokunmamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu unutmayın. Eser ve hizmet siyaset, ile konuşanlarla yalan, iftira, kin ve nefretten başka sermayesi olmayanları en iyi sizlerin ayırt edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Tarih boyunca toplumların taşıyıcı dinamiklerinin hep gençler olduğunu ifade den Erdoğan, gençliği hiçbir baskı engelin durdurmayacağını söyledi.

Gençler için bilgiye erişimin günümüzde daha kolay olduğunun altını çizen Erdoğan şunları kaydetti;

"Bugünün gençleri çok daha şanslı. Hem kolayca geçmişin birikimlerine ulaşma imkanına sahipler hem de festivalimiz gibi ekinlikler vesilesiyle yazar ve fikir insanlarımızla sık sık bir araya gelebilir."

Gençlerin kendi değerlerinden kopuk bir hayat sürmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bir ayağımızı sıkı sıkıya kendi vatanımıza, medeniyetimize sabitleyeceğiz. Hiç kimsenin rengine, kimliğine, kişiliğine, şekline bürünmeyeceğiz, tam tersine kendi rengimizi bölgemize tüm dünyaya vereceğiz. Tarihimizi kültürümüzü en iyi şekilde öğreneceğiz. Sahip olduğumuz bu güçlü temelin üzerine hayal ettiğimiz ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. Bunun için gençler, hanım kardeşlerim, bizim ihtiyacımız olan kuşak z kuşağı, y kuşağı değil Teknofest kuşağıdır. Bunun için diyoruz ki bizim ihtiyacımız olan nesil asımın neslidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun için ihtiyacımız olan gençlik kim var diye seslenilince sağına soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren gençliktir. Bizim ihtiyacımız olan gençlik, burada olduğu gibi ülkesine milletine gönülden bağlı çapın tüm donanımlarıyla kuşatılmış, nereye gittiğinin bilincine sahip gençliktir. Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyor, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz. Ülkeye olduğu gibi gençlere de hiçbir faydası olmayanları foyaları karşılaştıkları her sınavda dökülüyor. Bir parti çıktı Türkiye'nin sınır ötesi harekatı için mecliste tezkere 'hayır' dedi. Üstelik bununla kalmadı. Evet diyenleri ihanetle suçladı. Aynı parti çıkıp Kandil'i yerle bir edeceğini Suriye'de huzuru sağlayacağını iddia etti. Bay Kemal senden hiçbir şey olmaz. Sen 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin yönettiği tankların arasından nasıl kaçıp Bakırköy Belediyesine gittiysen sen bugün de aynısın."

"BAŞKANI BU ŞEKİLDE KÜFREDERSE, ONUN MİLLETVEKİLİ ONDAN FARKLI OLUR MU"

Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesine sert tepki gösteren Erdoğan, "Bir başkası şehit yakınına söven densiz, terbiyesiz, utanmaz arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Bunların birbirinden farkı var mı al birini o kadar. Hepsi de birbirinin aynı. Biz bunların hangi tıynette olduğunu zaten biliyoruz. Bu tür vesilelerle tüm milletimiz görmüş oluyor" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısındaki kullandığı ifadeleri eleştiren Erdoğan, "Özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. İyi Parti başındaki kadın. Kardeşlerim, bu kadın nasıl küfrediyor. Parlamento çatısı altında 'Yavşaklar' diyecek kadar ileri gidecek bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Ne olacak başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın. Bir kadın nasıl oluyor bu şekilde küfrediyor. Bunların suyu kaynadı bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız, 2023'e hazır mıyız, inşallah Haziran 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim" dedi.

Erdoğan, "Siyasete ilgi duyan gençlerimize diyoruz ki bunlar kötü örnekler, siz bunlar gibi yapmayın, siz kartallara bakın leş peşinde koşan akbabalara değil siz aslanlara bakın, onların artıklarıyla beslenen çakallara değil siz ulu çınarlara bakın. Onlara tutunarak yükselmeye çalışan sarmaşıklara değil, siz göklerimizi, denizlerimizi, karalarımızı teknoloji eserle, hizmetle donatanlara bakın, yalandan başka söz, taciz ve hırsızlıktan başka maharet bilmeyenlere değil. Siyaset ülkeye ve millete hizmetin en etkili araçlarından biridir. Partimizin kapıları tüm gençlerimize sonuna kadar açıktır. Hükümet olarak tüm bakanlıklarımız, kurumlarımızla sizlere daha fazla hizmet verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çok yaklaştığımız 2023 hedeflerimizde 2053 vizyonumuz sadece kuru bir slogan değil size bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Programda, projeleriyle ödüle layık görülen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

(Hülya Keklik - Derya Yetim/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Festivali, Asya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu" - Son Dakika
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