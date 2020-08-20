Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (5)

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:55

Kaynak: AA

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