Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel Yönetimlerde Teröre Ucundan, Kenarından, Köşesinden Bulaşanı Görevden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel Yönetimlerde Teröre Ucundan, Kenarından, Köşesinden Bulaşanı Görevden...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:15 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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