Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel Yönetimlerde Teröre Ucundan, Kenarından, Köşesinden Bulaşanı Görevden...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:15 Kaynak: AA
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