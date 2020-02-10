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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz"
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